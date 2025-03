Ministério da Saúde começa a distribuir vacinas contra a gripe desenvolvidas pelo Instituto Butantan Vacinas do Instituto Butantan serão oferecidas em todas as unidades básicas de saúde do país.

JR na TV|Do R7 21/03/2025 - 21h18 (Atualizado em 21/03/2025 - 21h18 ) twitter

