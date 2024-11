Ministério de Portos e Aeroportos lança plano para melhorar transporte aéreo de animais domésticos

O Ministério de Portos e Aeroportos lançou, nesta quarta (30), um plano para melhorar o transporte aéreo de animais domésticos. No entanto, as empresas não são obrigadas a cumprir as novas regras. O plano baseado em práticas internacionais prevê que um veterinário esteja de prontidão para casos de urgência, além da criação de um canal de comunicação direta com o tutor. Um dos principais pontos é o sistema que vai rastrear o animal durante o voo, em tempo real.