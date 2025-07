Minuto JR: FAB usará caças com mísseis durante a reunião dos chefes de Estado do BRICS

A força aérea brasileira vai usar caças com mísseis durante a reunião dos chefes de estado do BRICS. O encontro acontece nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Os voos de balão foram retomados, hoje (2), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. A atividade foi interrompida após a queda de um balão causar a morte de oito pessoas, no dia 21 de junho. Um avião de pequeno porte acaba de cair dentro de um lago, na localidade conhecida como Fazendinha, na Bahia do Sol, em Mosqueiro. Polícia Militar passou que até o momento não há registro de vítima.



