Minuto JR: Motorista capota carro durante fuga da polícia em SC

Um motorista que fugia da polícia capotou o carro numa rodovia de São José, em Santa Catarina. O veículo estava carregado com 100 quilos de maconha, que ficaram espalhados pela pista após a colisão contra uma carreta. O homem foi preso e a droga apreendida. A polícia encontrou uma granada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Uma pessoa jogou o artefato na praça e fugiu. O esquadrão antibomba foi chamado e isolou o local. Um raio-x constatou que a granada não tinha material explosivo. O armamento foi recolhido e a praça liberada ao público.



