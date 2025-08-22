Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia

Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia, Estados Unidos. Moradores do Condado de El Dorado foram obrigados a deixar suas casas. Desde a última quarta-feira (20), as chamas já consumiram o equivalente a mais de 350 campos de futebol. Outro incêndio também atinge uma reserva florestal na Flórida. A polícia da Argentina prendeu o dono do laboratório responsável pelo Fentanil contaminado que provocou a morte de 87 pessoas. Um juiz federal determinou buscas e prisões de diretores, técnicos e acionistas nesta quinta-feira (21). A investigação começou depois de uma denúncia, em maio, quando um hospital detectou bactérias em ampolas do medicamento usado como analgésico. A Rússia lançou um ataque aéreo contra regiões da Ucrânia.



