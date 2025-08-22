Logo R7.com
Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia

Desde a última quarta-feira (20), as chamas já consumiram o equivalente a mais de 350 campos de futebol

JR na TV|Do R7

Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia, Estados Unidos. Moradores do Condado de El Dorado foram obrigados a deixar suas casas. Desde a última quarta-feira (20), as chamas já consumiram o equivalente a mais de 350 campos de futebol. Outro incêndio também atinge uma reserva florestal na Flórida. A polícia da Argentina prendeu o dono do laboratório responsável pelo Fentanil contaminado que provocou a morte de 87 pessoas. Um juiz federal determinou buscas e prisões de diretores, técnicos e acionistas nesta quinta-feira (21). A investigação começou depois de uma denúncia, em maio, quando um hospital detectou bactérias em ampolas do medicamento usado como analgésico. A Rússia lançou um ataque aéreo contra regiões da Ucrânia.

