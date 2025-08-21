Logo R7.com
Minuto JR: Trem bate contra carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro

Segundo a prefeitura, o motorista do caminhão desrespeitou a sinalização

JR na TV|Do R7

Um trem bateu contra uma carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, o motorista do caminhão desrespeitou a sinalização. O trem não conseguiu frear e bateu. Ninguém ficou ferido. Uma cobra foi resgatada pela Polícia Ambiental em uma caixa enviada pelos Correios. O animal foi identificado pelo raio-x de uma agência e encaminhado a uma clínica veterinária de Indaiatuba, interior paulista. A polícia investiga o caso. Um forte temporal causou estragos em Mato Grosso do Sul. A ventania destruiu um galpão a beira de uma rodovia que teve que ser interditada por algumas horas. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a importação ilegal de peças de fuzil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. Equipamentos, armas e munições foram apreendidos.

