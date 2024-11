Monte Fuji fica sem neve no final de outubro pela primeira vez em 130 anos

Pela primeira vez em 130 anos, o Monte Fuji está sem neve no final de outubro. O maior símbolo japonês sofre as consequências das mudanças climáticas que afetam todo o planeta e colocam em risco a natureza e toda a humanidade. O verão no Japão foi o mais quente desde o início dos registros, em 1898, e igualou outro recorde: o de 2023. As altas temperaturas impedem o avanço do ar frio e prolongam o calor.