Morre, aos 92 anos, a arqueóloga Niède Guidon

Morreu aos 92 anos, a arqueóloga Niède Guidon. A pesquisadora fundou o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. O local guarda pinturas pré-históricas e revolucionou o entendimento sobre a ocupação de seres humanos nas américas. Niède nasceu em Jaú, no interior paulista, filha de pai francês e mãe brasileira. Estudou história na USP e arqueologia em Paris. Ela morreu em casa, em são Raimundo Nonato onde vivia no Piaui. A causa não foi divulgada.



