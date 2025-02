Motorista de ônibus persegue caminhão por 40 minutos na Grande Belo Horizonte (MG)

O motorista de um ônibus, com dezenas de passageiros, perseguiu um caminhoneiro por 40 minutos, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo tinha como destino Ribeirão das Neves, mas no meio do caminho, foi atingido pelo caminhão e teve um dos retrovisores arrancados. Assustados, os passageiros pediram para que o motorista parasse, mas foram ignorados.



