Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante

O motorista preso por atropelar um maratonista, em Salvador, foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele dirigia com sinais de embriaguez. Para tentar escapar da prisão em flagrante, muitos motoristas têm se recusado a fazer o teste do bafômetro. O motorista que assopra o bafômetro e tem um nível igual ou superior a 0,3 milímetros de álcool por litro no sangue, comete uma infração gravíssima de trânsito e ainda é preso em flagrante. Quem se recusa a fazer o teste também comete a mesma infração, de acordo com o código de trânsito brasileiro. Nas duas situações, a multa é de quase R$ 3 mil e o condutor pode ter a carteira suspensa por um ano. Para evitar a prisão em flagrante, muitos motoristas têm se recusado a fazer o teste do bafômetro.



