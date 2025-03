Mulher de 46 anos morre depois de fazer cirurgia plástica em Goiânia

Uma mulher de 46 anos morreu depois de fazer uma cirurgia plástica em Goiânia (GO). O cirurgião já responde a nove processos na Justiça por suspeita de erros médicos. A defesa dele não foi encontrada. Cristina Rocha da Silva passou mal em casa após colocar próteses de silicone nos seios e ser submetida a um procedimento para retirada de excesso de pele na região do abdômen. De madrugada, a situação piorou e o Samu foi chamado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!