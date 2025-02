Mulher é feita de refém por morador de rua em agência bancária no RJ

Um homem em situação de rua fez uma mulher refém em uma agência bancária no Rio de Janeiro. Karla de Lima Cruz foi até o local, na manhã deste sábado (22), para realizar um saque, mas assim que passou pela porta foi abordada pelo sequestrador. O BOPE, tropa de elite da Polícia Militar do Rio, tentou negociar a rendição do criminoso. Ele foi morto pelos agentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!