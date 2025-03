Mulher vai à delegacia denunciar ex-companheiro e acaba presa por engano

Uma mulher que foi à delegacia denunciar o ex-companheiro por violência doméstica em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acabou presa por três dias após ser confundida com uma foragida da Justiça. Débora Cristina da Silva Damasceno foi detida porque seu nome era semelhante ao de uma mulher procurada por tráfico de drogas. Mesmo alegando a confusão, Débora foi levada para o presídio, onde permaneceu detida até ser solta em uma audiência de custódia. Ao reencontrar a família, a diarista se emocionou. Sua defesa anunciou que vai processar o Estado por danos morais e psicológicos.



