Mutirão da saúde é realizado em todo o país para agilizar atendimento de cirurgias e exames

Um mutirão da saúde foi realizado hoje (5) em todo o país. O objetivo é agilizar o atendimento de quem espera cirurgias e exames. Só no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais serão realizados cem exames de imagens e 12 cirurgias. Salvador também participou do mutirão para reduzir o tempo de espera para atendimento na rede pública de saúde. Na capital do país, os pacientes foram submetidos a cirurgias, consultas e exames no Hospital Universitário de Brasília. A ação é resultado do programa Agora Tem Especialistas, lançado em maio pelo governo federal.



