Na COP29, Alckmin diz que Brasil vai reduzir emissão de gases poluentes em até 67%

Nesta terça (12), o vice-presidente Geraldo Alckmin discursou na cúpula do clima das Nações Unidas, a COP29. Ele anunciou que o Brasil vai reduzir em até 67% a emissão de gases poluentes. Alckmin disse que o compromisso com a redução das emissões de gases demonstra que o país deve ser referência na nova economia global com energias renováveis.