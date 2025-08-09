Navio de guerra de última geração é lançado ao mar em Santa Catarina

Um navio de guerra de última geração foi lançado ao mar em Santa Catarina. A fragata faz parte de um projeto de defesa da Marinha, com investimento de R$ 11 bilhões. São 107 metros de comprimento e mais de 20 de altura. O navio conta com hangar para aeronaves, radares e armamentos de ponta. A embarcação estará totalmente operacional em 2027 e será usada em missões de combate à pirataria, pesca ilegal e ações ambientais. Tudo para proteger os mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira, a chamada Amazônia Azul.



