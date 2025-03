Netanyahu critica relatório da ONU que denuncia supostos atos de violência de Israel em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou um relatório das Nações Unidas que denuncia atos de violência na Faixa de Gaza. A investigação fala de atos de violência sexual cometidos por soldados e ataques a centros de saúde e bloqueio de entrada de medicamentos para mães e bebês. Netanyahu classificou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como antissemita, irrelevante e apoiador do terrorismo. Em um comunicado nesta quinta-feira (13), o primeiro-ministro disse que as acusações de violência sexual são infundadas. Na Síria, aeronaves israelenses atacaram um centro de comando da Jihad Islâmica em Damasco. Segundo o exército, o local era usado para coordenar atividades terroristas contra Israel.



