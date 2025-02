Neymar elogia elenco do Santos em coletiva de imprensa após festa na Vila Belmiro

Após a festa na Vila Belmiro, Neymar, o novo camisa dez do Santos, está dando uma coletiva de imprensa. O jogador ressaltou que as decisões sobre a equipe cabem ao presidente e ao treinador do clube. Neymar afirma que o Santos tem um bom elenco, que pode ser melhor com mais confiança. “Eu chegando eu vou trazer algo de diferente para o time”, completou o craque.