No Paraná, Corpo de Bombeiros tenta localizar criança arrastada por enxurrada

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas em 18 estados e no Distrito Federal. No Paraná, o Corpo de Bombeiros tenta localizar uma criança arrastada pela enxurrada no sul do estado. O volume de chuva na cidade de General Carneiro ultrapassou 120 milímetros em 4 horas. 200 pessoas tiveram que deixar as casas. Uma menina de 2 anos foi arrastada pela enxurrada. Em Santa Catarina, motoristas ficaram ilhados na cidade de Chapecó. A correnteza também inundou o município de São Domingos, no oeste do estado.