No Rio Grande do Norte, Lula anuncia liberação de R$ 327 milhões para obras de saneamento

Em Natal (RN), Lula anunciou investimentos no Rio Grande do Norte nas áreas de saneamento básico, educação e infraestrutura. Ao lado da governadora Fátima Bezerra, Lula anunciou a liberação de R$ 327 milhões para obras de saneamento. A expectativa é que 1,3 milhão de pessoas de Natal e outras quatro cidades sejam beneficiadas. As obras devem levar três anos.