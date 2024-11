Novas regras para o financiamento de imóveis pela Caixa começam a valer nesta sexta (1°)

Nesta sexta (1º), começaram a valer novas regras para o financiamento de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo administrado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da entrada e o valor máximo dos imóveis foram alterados. A entrada passa de 20% para 30% do valor do imóvel no sistema em que a prestação cai ao longo do tempo.