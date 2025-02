Número de pessoas que frequentam a Cracolândia diminui 64% em um ano, diz Prefeitura de SP

O número de frequentadores da Cracolândia em São Paulo caiu 64% em um ano, de acordo com a Prefeitura. Atualmente, cerca de 500 pessoas estão nas ruas da região. Arthur, um jovem de 26 anos, aceitou internação após anos nas ruas devido ao uso de drogas. Com a ajuda da Secretaria de Cultura, um piano foi instalado no hospital para ele. Profissionais como Maria trabalham para convencer dependentes a buscar tratamento. Estratégias, como encaminhamento rápido para empregos, ajudam a evitar recaídas. Felipe, por exemplo, conseguiu trabalho como auxiliar de logística após receber alta.



