Paraquedista cai durante salto em Goiás

É grave o estado de saúde de Karina Sampaio Silva, paraquedista de 35 anos, que caiu durante um salto em Anápolis, Goiás. A suspeita é de que ela tenha desmaiado logo após sair do avião, saltando de cerca de 4 mil metros. Testemunhas registraram a queda em parafuso, e o resgate foi acionado imediatamente pela empresa de paraquedismo, permitindo atendimento rápido. Karina foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis com traumatismo craniano grave, permanece sedada, intubada e em ventilação mecânica. A empresa informou que dará apoio à família e investigará as circunstâncias do acidente.



