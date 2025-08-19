Justiça converte em preventiva prisão de motorista que atropelou um corredor em Salvador (BA)

A Justiça converteu em prisão preventiva o motorista que atropelou o corredor Cleydson Cardoso Filho, em Salvador (BA), deixando-o com uma das pernas amputadas. Testemunhas afirmam que o condutor dirigia em alta velocidade, já havia ameaçado outros corredores e não conseguiu completar o teste do bafômetro, apresentando sinais de embriaguez. O acidente aconteceu enquanto Cleydson treinava para uma maratona na Argentina. Amigos e parentes se reuniram em frente ao fórum antes da audiência, e a defesa do motorista pediu liberdade provisória, sem comentar o caso.



