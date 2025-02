Oito pessoas são presas por participação no sequestro da família da modelo Luciana Curtis

A polícia prendeu oito pessoas suspeitas de participar do sequestro da família da modelo internacional Luciana Curtis. O caso aconteceu em novembro do ano passado, quando ela, o marido e a filha de 11 anos foram abordados por criminosos na saída de um restaurante. Os três ficaram 12 horas em cativeiro. As prisões foram feitas na madrugada desta quinta (23).