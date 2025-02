Operação contra facções criminosas prende 12 suspeitos no Rio de Janeiro; PM é morto na ação

No Rio de Janeiro, 12 suspeitos foram presos em operações contra facções criminosas. Um policial militar foi baleado e morreu no hospital. O cerco ao Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidades mais violentos do Rio, tinha o objetivo de prender criminosos que disputam território com grupos rivais. Durante o confronto, um tiro atingiu cabos de energia da rede de trens, que teve a circulação paralisada na região.