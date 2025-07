Operação da Polícia Federal contra ex-presidente Jair Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional. O The New York Times publicou: "Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica". O jornal também destacou que a medida desafia "as exigências do presidente Trump de que as acusações contra ele fossem retiradas". A rede Fox News afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi motivada por "uma 'possibilidade concreta' de Bolsonaro tentar fugir". Além da repercussão na imprensa, o caso também gerou reações entre integrantes do governo americano nas redes sociais. Um assessor de Trump criticou o STF e o ministro Alexandre de Moraes.



