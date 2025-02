Operação mira delegado suspeito de integrar esquemas de corrupção e extorsão citados por Gritzbach

Em São Paulo, um delegado foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Civil. Alberto Pereira Matheus Junior é suspeito de participar de esquemas de corrupção e extorsão citados pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach. Ele é delegado classe especial, de topo da carreira da polícia, e já atuou no Departamento de Investigações Criminais, o Deic, e no de Investigações sobre Entorpecentes, Denarc.