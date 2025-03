Pá e enxada apreendidas próximas ao corpo de Vitória pertencem à família do principal suspeito

A Polícia Civil de São Paulo analisa ferramentas encontradas perto do local onde o corpo de uma adolescente foi abandonado na semana passada em Cajamar. A família do principal suspeito reconheceu a pá e a enxada como objetos que haviam desaparecido da propriedade deles dias antes do crime. O padrasto de Maicol e um ajudante foram levados à delegacia de Franco da Rocha, que auxilia no caso, para prestar depoimento na condição de testemunhas.



