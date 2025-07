Paris libera trechos do rio Sena para banho após mais de 100 anos de proibição

Depois de uma semana de calor acima dos 40 graus, banhistas puderam nadar no Rio Sena, em Paris. Foi o primeiro mergulho autorizado em mais de 100 anos. Três trechos do rio, na capital francesa, foram liberados para banho e devem permanecer abertos até o fim de agosto. A reabertura do Sena é resultado dos esforços das autoridades para despoluir o rio, que foi usado em provas aquáticas dos jogos olímpicos de Paris, no ano passado. Atletas chegaram a reclamar da qualidade da água, que passou por novos tratamentos.



