Parlamentares analisam vetos de Lula às medidas definidas pelo Congresso

Deputados e senadores se reuniram nesta terça-feira (17) para analisar vetos presidenciais na sessão do Congresso Nacional. Os parlamentares mantiveram, por exemplo, o veto que impede a cobrança de conteúdo do currículo opcional no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem e derrubaram o veto à contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas, mesmo quando não houver demanda. Também rejeitaram o veto que impedia o pagamento de indenização e pensão vitalícia às vítimas do Zika Vírus. Dos 60 vetos inicialmente na pauta, alguns aguardando serem apreciados desde 2022, pelo menos 20 foram adiados por falta de consenso entre os líderes e o governo, como o que classifica diabetes tipo 1 como deficiência.



