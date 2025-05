Partido de centro-direita vence as eleições em Portugal pela segunda vez consecutiva

A Aliança Democrática, de centro-direita, venceu as eleições em Portugal pela segunda vez consecutiva. O “Chega", partido de direita, também avançou e poderá liderar a oposição. Com 32,9% dos votos, a Aliança Democrática, de Luís Montenegro, garantiu 89 cadeiras no parlamento. Os socialistas ficaram com 23,4% e elegeram 58 deputados. Foi o pior resultado desde 1985, o que fez Pedro Nuno Santos abandonar a liderança do partido. Já o partido de direita "Chega", de André Ventura, ficou com 22,6% dos votos e alcançou o mesmo número de assentos no parlamento que os socialistas. A partir desta terça-feira (20), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo começa a conversar com os partidos para formar o novo governo. Mesmo sem ter a maioria no congresso, o nome escolhido deve ser o de Luís Montenegro, da coligação de centro direita.



