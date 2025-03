Páscoa: ovos de chocolate devem ficar 10% mais caros este ano

Os ovos de Páscoa devem ficar 10% mais caros este ano. A alta do cacau, principal matéria prima para a fabricação do chocolate, é uma das responsáveis. Nos últimos 12 meses, o fruto sofreu diversas variações chegando a uma alta de quase 300%. Parte desse reajuste deve ser repassada aos consumidores.



