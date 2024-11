A passagem do furacão Rafael provocou um novo apagão em Cuba. O furacão tocou a ilha ainda na categoria 3 numa escala que vai até 5. Apesar do nível considerado elevado, não há relato de mortes. Os ventos de 185 km por hora causaram o desligamento total do sistema elétrico do país. O furacão perdeu força e agora segue em direção ao Golfo do México.