Paulo Cupertino volta a ser julgado em SP pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele

A Justiça de São Paulo começou a julgar nesta quinta-feira (29) Paulo Cupertino. Ele é acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019. O julgamento começou as 11h, Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. A Justiça não permitiu imagens do plenário. Paulo Cupertino está sendo julgado pelos crimes que aconteceram 6 anos atrás. O empresário é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma da Silva. De acordo com as investigações, os homicídios aconteceram porque Cupertino não aceitava o namoro da filha, Isabela, com o jovem ator.



