Pela primeira vez, Defesa Civil dispara alerta severo para celulares de todos os paulistanos

A Defesa Civil do estado de São Paulo disparou um aviso de alerta severo para os celulares dos paulistanos devido ao temporal que atingiu a capital nesta sexta-feira (24). Durante a tempestade, foram registrados mais de 13 mil raios. Na zona oeste da cidade, uma das áreas mais afetadas, o muro de um prédio residencial desabou e diversos carros ficaram submersos ou arrastados. Moradores relataram que alguns precisaram deixar suas casas com água até a altura do pescoço. Muros também cederam em outras residências e uma vizinha foi resgatada por outro morador após ficar presa dentro de casa. Os ventos alcançaram 63 quilômetros por hora e o acumulado de chuva foi de 124 milímetros. Até o momento não há registros de feridos ou desaparecidos relacionados ao evento climático.