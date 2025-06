PF investiga estelionatários que instalavam dispositivos em caixas eletrônicos para prender cartões

A Polícia Federal fez uma operação para investigar uma quadrilha de estelionatários, que instalava dispositivos em caixas eletrônicos para prender o cartão dos clientes. Na segunda etapa do golpe, o grupo abordava as vítimas oferecendo ajuda e passava o número de uma falsa central telefônica. Assim, conseguiam roubar senhas e dados pessoais. R$ 120 mil foram apreendidos na casa de um dos investigados. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que colabora com as investigações e que vem aperfeiçoando os critérios de segurança em movimentações financeiras.



