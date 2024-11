PF investiga se autor de atentado na Praça dos Três Poderes recebeu ajuda para planejar os crimes

A Polícia Federal trata como atos terroristas e atentado contra o Estado democrático de direito as explosões na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta (13). Os agentes investigam se o chaveiro Francisco Wanderley Luiz recebeu ajuda para planejar os atentados. Além das bombas usadas no ataque, explosivos foram encontrados no centro de Brasília (DF) em uma casa alugada e no trailer que pertencia ao autor do atentado.