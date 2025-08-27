PM e taxista são baleados durante operação em comunidades na zona norte do RJ

Um policial militar e um taxista foram baleados durante uma operação em comunidades na zona norte do Rio. Um dos chefes da segunda maior facção criminosa do estado conseguiu escapar. A troca de tiros começou assim que os policiais chegaram na comunidade. Um agente do Bope foi baleado na perna e levado o hospital. O quadro de saúde dele é estável. Um taxista - que passava pela região - também foi atingido, recebeu atendimento e já teve alta. A operação conjunta das polícias civil e militar tinha o objetivo de conter disputas entre as duas maiores facções criminosas do estado. Três suspeitos foram presos. Ao longo do dia, 25 escolas públicas e cinco unidades de saúde suspenderam as atividades. A região das Comunidades da Serrinha, Juramento, Campinho e Fubá é considerada estratégica por ser uma ligação entre as zonas norte e oeste da cidade.



