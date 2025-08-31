Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento em assalto à casa dos ex-sogros de Bolsonaro
Os suspeitos foram encontrados em uma casa em Resende, mesma cidade onde moram as vítimas do roubo
No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no assalto à casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro, no interior do estado. O crime aconteceu no último domingo (23). Os suspeitos foram encontrados em uma casa em Resende, mesma cidade onde moram as vítimas do roubo. Na chegada da polícia, uma mulher tentou esconder uma arma e foi presa em flagrante. As prisões aconteceram cinco dias depois do assalto à residência dos ex-sogros de Jair Bolsonaro.
Os investigadores analisaram câmeras de segurança e identificaram os carros usados no dia do assalto. Os criminosos chegaram a usar placas furtadas que foram descartadas após o crime. Segundo a polícia, pelo menos cinco suspeitos participaram da ação - três deles ainda são procurados. Os agentes também fizeram buscas em São Paulo. Um revólver, munição, toucas ninja, celulares e trajes usados pelos criminosos foram apreendidos. Os policiais ainda recuperaram pertences roubados das vítimas.
