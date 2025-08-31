Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento em assalto à casa dos ex-sogros de Bolsonaro

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no assalto à casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro, no interior do estado. O crime aconteceu no último domingo (23). Os suspeitos foram encontrados em uma casa em Resende, mesma cidade onde moram as vítimas do roubo. Na chegada da polícia, uma mulher tentou esconder uma arma e foi presa em flagrante. As prisões aconteceram cinco dias depois do assalto à residência dos ex-sogros de Jair Bolsonaro.