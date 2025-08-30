Polícia Civil prende ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves

A Polícia Civil prendeu o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, de 89 anos. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a idosa. José Marcos Chaves Ribeiro, de 54 anos, foi encontrado em uma casa, em São Conrado, zona sul do Rio. A propriedade pertence à socialite. Um amigo da família que passava pelo local, estranhou a presença de um homem no portão e pediu para entrar.

A polícia suspeita que o ex-motorista contou com a ajuda de mais pessoas para se esconder. No momento da prisão, um celular roubado foi encontrado com ele. O aparelho vai passar por perícia.

Regina Gonçalves é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador de uma conhecida marca de baralho. Segundo a investigação, a socialite foi mantida isolada no próprio apartamento durante dez anos. O ex-motorista alegou na justiça que tinha uma união estável com Regina, mas a família afirma que a idosa teria sido coagida. Nove pessoas são investigadas no inquérito que apura o desvio do patrimônio.

