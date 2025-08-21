Polícia do Rio de Janeiro prende suspeitos que roubaram dois turistas alemães na praia de Copacabana

A polícia do Rio de Janeiro prendeu os suspeitos que roubaram dois turistas alemães, na Praia de Copacabana. Os ladrões levaram até as roupas das vítimas. A prisão da dupla de assaltantes foi feita por guardas municipais, que patrulhavam o bairro. Os objetos - que tinham sido roubados - foram recuperados. Os suspeitos vão responder por furto e podem pegar de um a quatro anos de prisão. Os turistas são alvos frequentes da violência na cidade. No ano passado, houve 3.400 ocorrências envolvendo estrangeiros. Os furtos de celulares na praia representaram 85% dos casos. No último sábado (16), também em Copacabana, um homem foi preso, em flagrante, por aplicar o golpe conhecido como "boa noite cinderela" em um turista francês.



