Polícia do RJ faz operação contra empresas provedoras de internet supostamente ligadas ao tráfico

A polícia do Rio realizou, nesta terça-feira (05), uma operação contra empresas provedoras de internet, que estariam ligadas ao tráfico de drogas. Segundo as investigações, criminosos roubavam equipamentos e impediam o funcionamento de operadoras concorrentes em comunidades cariocas. Durante a ação, uma bomba foi encontrada.



