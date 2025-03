Polícia do RJ ouve síndico e funcionária do prédio onde queda de pilastra matou uma menina de 7 anos

A polícia do Rio ouviu o síndico e funcionários do prédio onde uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por uma pilastra de concreto. O corpo de Maria Luisa Oldembergas foi cremado nesta quinta (6), em cerimônia restrita a familiares e amigos. Técnicos do Conselho Regional de Engenharia tiraram fotos e analisaram a planta da estrutura, que continua isolada. Para eles, uma reforma realizada, no ano passado, pode ter mascarado problemas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!