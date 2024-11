Polícia dos EUA investiga morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes

A morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes é investigada pela polícia dos Estados Unidos. O corpo do atleta foi encontrado pela esposa dentro de casa, em Chicago. Guilherme 'Bomba', como era chamado, ficou conhecido pelo namoro com a cantora pop americana Demi Lovato, entre 2016 e 2017. Atualmente, ele era casado com a modelo Kayla Lauren, com quem tem uma filha de 1 ano.