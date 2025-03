Polícia encontra fotos de Vitória no celular do principal suspeito pela morte da adolescente

A Polícia Civil conseguiu encontrar fotos da adolescente Vitória no celular do principal suspeito pela morte da menina, que aconteceu em Cajamar, na Grande São Paulo. Mais uma testemunha prestou depoimento em Franco da Rocha nesta sexta (14). O homem é amigo de Maicol Sales dos Santos, que cumpre prisão temporária de 30 dias. Novas provas surgiram a partir da recuperação de conteúdos do celular de Maicol. Peritos encontraram fotos de Vitória e também de outras jovens com aparência semelhante à dela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!