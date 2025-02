Polícia Federal realiza operação que apura fraudes no repasse de emendas parlamentares

A Polícia Federal realizou, nesta quinta (13), uma operação que apura fraudes no repasse de emendas parlamentares. A suspeita é de desvio de valores destinados a um hospital do Rio Grande do Sul. Os crimes investigados são de desvio de recursos públicos, corrupções ativa e passiva. A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!