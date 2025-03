Polícia prende 20 pessoas por incêndio em boate que deixou quase 60 mortos, na Macedônia do Norte

Cerca de 20 pessoas foram presas na Macedônia do Norte depois que um incêndio em uma boate matou quase 70 jovens. A tragédia causou comoção e revolta. Na capital, estudantes fizeram vigília para lembrar as vítimas. O incêndio começou na madrugada de domingo (16), durante um show. Os efeitos pirotécnicos usados no palco atingiram a espuma de isolamento do teto e o fogo se espalhou rapidamente. Autoridades da Macedônia do Norte afirmaram que a licença da boate foi obtida de forma ilegal e que o local não possuía extintores de incêndio e nem saídas de emergência. Na lista de presos, estão o gerente da boate, integrantes da banda e funcionários do governo que cuidam de alvarás. O incêndio lembra a tragédia da Boate Kiss em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!