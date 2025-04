Polícia prende pela quarta vez empresário suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados em GO

A Polícia prendeu um empresário suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados em Goiás. É a quarta vez que ele é detido pelo mesmo crime. Só no ano passado, as distribuidoras de energia tiveram um prejuízo de R$ 26 milhões. O alvo da operação foi um depósito de material reciclável, que estaria vendendo fios de cobre furtados da concessionária de energia de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o depósito comprova o cobre, que era levado por usuários de droga e moradores em situação de rua, dos postes de Goiânia (GO).



