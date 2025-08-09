Logo R7.com
Polícia prende três criminosos que invadiram condomínio na zona sul da cidade de SP

Quadrilha usava controle clonado e esquema sofisticado para roubos em condomínios

JR na TV|Do R7

Três ladrões que invadiram um condomínio na zona sul de São Paulo foram presos na tarde desta sexta-feira (8). Câmeras de segurança flagraram o momento que eles fugiram do local antes de serem capturados. Uma outra câmera, instalada no painel de um carro, flagrou o momento que dois criminosos fogem do prédio enquanto a polícia chega. Os investigadores identificaram que a quadrilha tinha um núcleo responsável por clonar controles remotos e um outro cuidava da invasão dos apartamentos. O esquema incluía até manobristas que furtavam os aparelhos de dentro dos carros dos moradores.

