Polícia prende três criminosos que invadiram condomínio na zona sul da cidade de SP

Três ladrões que invadiram um condomínio na zona sul de São Paulo foram presos na tarde desta sexta-feira (8). Câmeras de segurança flagraram o momento que eles fugiram do local antes de serem capturados. Uma outra câmera, instalada no painel de um carro, flagrou o momento que dois criminosos fogem do prédio enquanto a polícia chega. Os investigadores identificaram que a quadrilha tinha um núcleo responsável por clonar controles remotos e um outro cuidava da invasão dos apartamentos. O esquema incluía até manobristas que furtavam os aparelhos de dentro dos carros dos moradores.



